Los feriados, el fin de las clases y el medio aguinaldo, las preocupaciones de Diciembre

Comienza el último mes del año y los almanaques se tiñen de rojo en la marcación de los feriados y de los días de descanso, tan necesarios en esta época para recargar energías. Algunos, como los más chicos de las familias, hasta esperan que llegue la mitad del mes para comenzar sus vacaciones.

Según el calendario escolar, las clases en San Luis terminarán el 19 de diciembre pero, de hecho, muchas instituciones liberarán antes a los alumnos e incluso algunas ya lo hicieron, por el período de examen. Ese mismo día, aunque la ley establece que debe pagarse antes del 18, (aunque otorga una prórroga hasta el 22) el Gobierno provincial anunció que pagará el medio aguinaldo a los empleados de la administración pública. Las empresas privadas también tienen tiempo hasta ese día para depositarlo.

La sucesión de feriados para los argentinos comienza el lunes 8 de diciembre con la jornada no laborable por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción que regalará a los creyentes y no creyentes un fin de semana largo. Además, ese día es especial para los más chicos porque se arma el Arbolito de Navidad.

Es entonces que el espíritu navideño comienza a aflorar en las familias y se empieza a palpitar el siguiente feriado. Este año, Navidad cae jueves, por lo que muchos especulan con varios días sin trabajar, aunque oficialmente no hay información todavía.

Antiguamente, se suele decretar feriado administrativo el 24, sino el día el completo aunque sea desde el mediodía. De ser así, los empleados públicos tendrán varias horas menos de labor y todo el jueves. Insaciables, algunos esperan que también el viernes 26 sea decretado sin actividades para que no quede sándwich.

Una semana después, se viviría una situación similar con el fin de año. El miércoles 31 podría ser decretado asueto completo y en parte, lo que para quienes se tomen las vacaciones a partir del primero de enero, significará ni más ni menos que el inicio del periodo anual de descanso.