Esposo de ministra de Poggi detenido sin foto mientras el video de Freixes sí se filtró

El hermetismo volvió a marcar la jornada en el ámbito judicial y penitenciario: Mario Zavala, abogado, ex presidente del club San Lorenzo en los años del “Perico” Ojeda y Mario Saccone, y figura que luego saltó a la política para integrarse al Poder Judicial como asesor, también está detenido en el penal de San Luis. Zavala, que llegó a trabajar junto a Sergio Freixes en el Ministerio de la Legalidad, permanece alojado en la misma unidad penitenciaria donde está el exfuncionario.

A diferencia de Freixes —de quien sí se difundió un video esposado y escoltado por personal penitenciario pocas horas después de su arresto— en el caso de Zavala no se conoció ni una sola fotografía. No hubo filtro, no hubo captura de ingreso ni registro oficial divulgado.

La situación reaviva las dudas: ¿por qué uno aparece en un video que circuló públicamente y del otro no se conoce ni un cuadro? ¿Qué criterio define qué detenido se expone y cuál queda bajo absoluta reserva?

Por ahora, lo único claro es el contraste. Dos figuras vinculadas al mismo delito y detenidas en la misma cárcel, pero con tratamientos comunicacionales completamente distintos. Una filtración masiva para un caso. Silencio absoluto para el otro.