Un casamiento en Estancia Grande reunió a funcionarios y proveedores del PANE

Un exclusivo casamiento celebrado este fin de semana en Estancia Grande volvió a exponer nombres vinculados al programa estatal PANE, el mismo que terminó envuelto en el escándalo por la intoxicación de alumnos en escuelas de San Luis. Entre los asistentes figuró Dario Oliva, identificado en la lista interna del evento: funcionario de la cartera que conduce Federico Trombotto y proveedor directo del programa, cuyo esquema de panificación y distribución multiplicó su actividad en los últimos 18 meses.

El evento tuvo como protagonista a Ezequiel, ligado al círculo empresario que organizó la celebración en un campo atribuido a Trombotto. La comida estuvo a cargo del propio entorno familiar, mientras que los helados fueron provistos por la nueva heladería que abrirá el hijo del empresario, en un gesto que reforzó la impronta interna de la fiesta.

La mayoría de los invitados llegó desde Buenos Aires, ciudad de origen de la novia, que realizó varios cambios de vestuario a lo largo de la noche. La coordinación general estuvo en manos del wedding planner de Villa Mercedes, Oscar Acosta. Para garantizar logística y comodidad, los asistentes fueron distribuidos en alojamientos de Juana Koslay, Potrero de los Funes y El Volcán, con transporte privado contratado especialmente.

El momento más comentado llegó cuando el novio, rugbier, reemplazó el tradicional lanzamiento del ramo por el tiro de una pelota, un gesto que combinó humor, identidad personal y la atmósfera de lujo que rodeó a una fiesta donde también circularon figuras que aún cargan con la sombra del escándalo del PANE.