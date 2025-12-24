¿Felicidad colectiva o privilegios de pocos?: el duro balance de Willy Braun

Guillermo "Willy" Braun compartió un balance de cara a las fiestas de fin de año. En su exposición, señaló que existen múltiples cuestiones que hoy presentan más dudas que respuestas: la desaparición millonaria del maíz de "El Caburé", sobreprecios en las bicicletas "Tubi" entregadas por el Gobierno, funcionarios que se anotan para acceder a viviendas sociales y la caída de los salarios, pasando de ser los mejores del país a los más bajos.



Asimismo, cuestionó la contradicción de una gestión que declaró a la provincia "fundida" mientras, simultáneamente, "colocaba 19 plazos fijos" y desdoblaba el pago de salarios a los trabajadores. "Me gustaría saber qué pasó, me gustaría saber muchas cosas", sentenció.



La situación en Carpintería

Braun también puso el foco sobre la realidad local, cuyo intendente es Gastón Herrera: "Se aprobaron tres años de balances que estaban atrasados desde 2022. ¿Cómo se aprobó eso? Me gustaría tener noticias del Concejo Deliberante y saber por qué renunciaron tantos funcionarios en Carpintería".



En ese sentido, advirtió sobre el clima de temor en la localidad: "Algunas cosas sabemos y otras no se pueden decir porque involucraríamos a gente que tiene miedo. Sabemos cómo se manejan: o te alineás o la padecés", repudió, calificando a la gestión local como "poco democrática" y señalando que la misma "roza la estafa".



Promesas incumplidas y turismo

El dirigente lamentó la falta de información sobre los 150 terrenos prometidos con facilidades de pago, así como la ausencia de avances en la conexión de gas natural que, supuestamente, beneficiaría a 1.800 familias. "Podría estar un largo rato hablando de las promesas que nunca se cumplieron", insistió, sumando a la lista el parque industrial, la estación de servicio y la falta de políticas para fomentar el turismo.



Un mensaje de esperanza

Pese a las críticas, Braun cerró con una reflexión clave: "Hay un Dios que ejerce la justicia divina, y también una justicia terrenal que tarda un poco, pero llega. Quédense tranquilos, que todo esto se va a aclarar".



Finalmente, envió sus deseos para la comunidad: "Les deseo lo mejor para el próximo año. Que la pasen bien en familia y con amigos; que puedan concretar lo que planeen para el 2026. Que puedan ser felices, la felicidad es lo que más importa. Pero ser feliz y ver felices a otros, porque ser feliz mientras los demás están destruidos no existe: la felicidad tiene que ser colectiva", concluyó.

