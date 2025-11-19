El Concejo Deliberante de Carpintería aprobó al menos 3 años de balances en 6 meses

Una fuerte polémica resuena en las calles de Carpintería. Y es que con una "mayoría absoluta", o mejor dicho, "la totalidad de los concejales" jugando a favor del oficialismo local, llevaron a aprobar al menos 3 años de balances en 6 meses. Preocupa el conflicto de intereses políticos y la falta de un control genuino de cara a las funciones legislativas.



"Me llamó la atención. No hay oposición, todos los concejales son del mismo partido. El intendente se dio vuelta, al igual que los concejales. Habían ganado en su momento acompañando al gobierno anterior, y cambiaron. Ahora al ser todos del mismo espacio, se quedaron tranquilos y en tiempo récord aprobaron los balances", puntualizó el dirigente social, Guillermo "Willy" Braun.



De acuerdo a lo que manifestó, hay ciertas características del Concejo Deliberante local que despiertan al menos sospecha. Por un lado, en redes sociales no hay mucha información, o al menos no están clarificadas las cuestiones más relevantes. Tampoco hay transmisión en vivo, no se facilita el acceso a la información.



"Las puertas no están abiertas, no te reciben bien. No se publica ningún comunicado de lo que hacen, nada. Están para levantar la mano de lo que el intendente les diga", lamentó.



Braun insistió en que aprobar un balance es una cuestión técnica que demanda un debate serio, fundamentalmente cuando se habla de balances que se debían desde 2022.



"Habría cosas que no estaban bien, y lo sabemos. Se escuchan los rumores. En 6 meses aprobaron 3 años juntos. Físicamente, es casi imposible hacerlo", advirtió.



Por lo pronto, al menos la sospecha está vigente y la pregunta resuena: ¿Hay luz verde absoluta para el oficialismo en Carpintería?

