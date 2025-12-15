Mientras San Luis se ahoga en problemas, el oficialismo discute el desalojo de una oficina

El panorama institucional en el Concejo Deliberante de San Luis se tensó en los últimos meses. El bloque Justicialista advierte que hay hostigamiento político, orquestado por el intendente, Gastón Hissa, y ejecutado por la presidenta del cuerpo legislativo, Laura Sánchez. Básicamente, el oficialismo quiere desalojar al PJ de su oficina; desde el 27 de noviembre vienen efectuando múltiples intimaciones. Apuntan que no es la oficina en sí el problema, sino que se trata de una "cortina de humo" para desviar el foco de los verdaderos problemas de la ciudad.



"La oficina se usa para el trabajo diario. Allí abordamos diferentes cuestiones, efectuamos proyectos de investigación. Nuestra posición es que no tenemos que discutir esta cuestión, la oficina del bloque no es ni mejor ni peor que las otras. Es más, el espacio es hasta viejo, con conexión deficiente a internet, con enchufes rotos. Pero el eje de discusión no es ese, el problema es lo que no quieren discutir, que son los pedidos de informes, los problemas del agua, la limpieza de la ciudad, los baches y todo lo que conlleva", manifestó el concejal Juan Martín Divizia.



De acuerdo a lo que explicó, no hay motivo aparente para la decisión de la presidenta del cuerpo. Pero por cómo se vienen desarrollando los hechos, no tienen dudas de que se trata de un hostigamiento concreto para amedrentar y perseguir a la oposición.



"Somos los únicos que levantamos la voz y nos quieren callar. No sé cuál es el objetivo final de esto. Claramente hay una directiva de Hissa, si bien Sánchez firma todo, hay una directiva de Hissa para callarnos y desviar la atención: los barrios nuevos recién entregados están sin agua, hay yuyos por todos lados, problemas con las luminarias, con las cloacas, eso debemos discutir los concejales. No nos vamos a prestar a discutir por una oficina", subrayó Divizia.



Un gesto que anticipa el anti-diálogo



Divizia remarcó que desde el bloque han hecho innumerables propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, han presentado exenciones tributarias, han presentado ordenanzas para poner caudalímetros, entre tantas iniciativas, pero todo ha sido desoído, ninguneado y cajoneado.



En ese sentido, el intento de desalojo de la oficina de alguna manera es un símbolo del año que se viene: un 2026 sin diálogo, con prepotencia y persecución.



"Es un mamarracho decirle al ciudadano que hay concejales perseguidos por su despacho, un despacho que tiene los mismos problemas que la ciudad: olor a cloaca, problemas con las luces. Alcanza con escuchar lo que dijo Mario Silvestri, un concejal electo en la lista del intendente que no votó a la presidenta este año porque no fue capaz de construir consenso. Dicen que quieren construir consenso, pero no es real. No pueden contener a los concejales de su bloque, imagínese a nosotros, es tremendo", aseveró.



"Lo más probable es que Hissa diga que no tiene nada que ver con cuestiones domésticas del Concejo. Pero en el momento en que eligió a una concejal que no era de su espacio, que le hizo cambiar ideas de un día para el otro, nos dice que esto es una decisión del intendente. Estas cosas terminan desviando el foco y se termina gastando tiempo y recursos", concluyó.

