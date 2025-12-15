En una persecución, una pareja casi mata a un hombre que se refugió en una casa

Ale Altamirano, en una publicación en Facebook y en declaraciones a medios de la ciudad relató que su mamá fue atacada y los vehículos de la familia fueron rotos con golpes de cadenas. Precisó que también agredieron a los policías que intervinieron ante esta “situación de terror”.

En su Facebook relató: “¿Que carajos está pasando en la ciudad?, tengan cuidado la gente está muy loca. Hoy estábamos con mi mamá esperando en la puerta de nuestra casa que viniera mí sobrino a buscar a mí vieja y (sorpresivamente), se metieron un par de personas. Golpearon a mí mamá y uno se atrincheró en mí cocina. Una pareja sacada se metió a buscar a este tipo, lo atacaron con cadenas picanas y cuchillos”.

Ante la inesperada situación y ver que “lo estaban matando”, dijo que se fue corriendo a la comisaría a buscar la ayuda de oficiales, “pero lamentablemente había una sola oficial. Ella pidió apoyo como corresponde, hacen lo que pueden, con lo que tienen. Después de un rato que saque al tipo de mí cocina quedaron dentro de la reja donde tenemos los autos y nos rompieron los autos a cadenazos”.

Tras ello, “llegaron un montón de móviles y redujeron al tipo que atacaron. La mina le quiso sacar el arma y golpeó a uno de los oficiales. Y, luego se escaparon. Estaban dados vueltas. La verdad agradezco a los policías que nos socorrieron. Nosotros no tenemos nada que ver con nada. No conocemos a ninguno. De terror todo. Si no nos cuidamos entre todos esto va a empeorar”, reflexionó.

Finalmente remarcó que la dramática que vivió con su familia “fue de arriba. Lo cuento porque lamentablemente están pasando cosas muy raras y extremas en la ciudad. Y tenemos q cuidarnos ya que no hay límites. Tiene que haber más cámaras de seguridad. Acá en la cuadra todos los días hay un robo. Vivimos encerrados recién salíamos con mi mama. Nos han robado a todos los vecinos. Es una locura...no se puede vivir ya...algo tiene q cambiar. Yo no duermo ya porque de noche desfilan los chorros viendo dónde meterse.es de terror”.

Repaso de lo sucedido

Este lunes, en entrevistas radiales reconstruyó el terror que sucedió el sábado cerca de las 13:00. “El hombre que se atrincheró venía caminando y la pareja en una moto. Para entrar empujaron y golpearon a mi mamá, cuando volví de pedir ayuda en la comisaría que está a una cuadra, vi que se estaban matando. En medio del shock entre y saqué al hombre que se había refugiado en la cocina, estaba bañado en sangre y cuando estaban en el patio interno vi que lo volvieron a atacar, que le clavaron un cuchillo”.

Al Altamirano aseguró que no conoce a los contrincantes, que de acuerdo a lo que se conoce la persecución y pelea fue por una disputa familiar y que hay una denuncia de por medio.

Dijo que ahora está todo en manos de la Policía y la Justicia porque hizo la correspondiente denuncia por la invasión a la propiedad y los numerosos daños: “Destruyeron todas las puertas y rompieron los automóviles”.

Además, en medio de la situación de extrema violencia, a un policía lo golpearon y le quisieron arrebatar el arma”.

La joven señaló que lo acontecido es muy grave y se suma a los episodios delictivos que atraviesa la barriada y otros sectores de la ciudad. “Nosotros como muchos vecinos vivimos enrejados. Roban todos los días. A mí, dentro de casa, me robaron las cuatro ruedas del automóvil”.

Por último, adelantó que ante la inseguridad que se ha encarnado en la barriada, los vecinos y vecinas decidieron reunirse para hacer un planteo ante las autoridades de la Policía y el Ministerio de Seguridad.