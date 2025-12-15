Robaron una camioneta en el centro y la incendiaron en las afueras de la ciudad

Una camioneta que fue robada en el centro de la ciudad el domingo a la noche fue encontrada envuelta en llamas en un camino vecinal de la ruta provincial 146 (norte) y la Policía investiga las razones del hecho.

El rodado fue encontrado a la altura del kilómetro 139 de la ruta, sin personas en su interior, pero totalmente destrozado por el fuego intencional de quienes se lo llevaron. Un llamado al 911 de un hombre que pasaba por el lugar permitió dar con la camioneta furgón, cuya marca no fue precisada.

La camioenta había sido reportada como robada el domingo a las 22 del centro de San Luis y fue encontrada en plena madrugada del lunes. Los ladrones recorrieron unos cuantos kilómetros hasta el lugar en el rodado y luego lo incendiaron.

El hecho fue además peligroso para los vecinos, ya que la camioneta ardió en un sitio rodeado de pastizales secos, lo que pudo causas un incendio forestal.