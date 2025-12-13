Fortuna: el fiscal confirmó que el hombre se suicidó

En cuanto a la situación de la mujer que lo acompañaba, el propio funcionario precisó que "fue una situación de riesgo para ella".

El hecho ocurrió este sábado a la madrugada tras haber asistido ambos a una reunión.

Al tomar estado público el caso, se generaron variadas versiones que después quedaron desechadas tras las medidas que se ordenaron desde Fiscalía

Con la tarea de los peritos policiales y judiciales se estableció como se produjo el desenlace fatal.

De acuerdo a lo publicado por diversos medios periodísticos en base a fuentes policiales, “el hombre se quitó la vida en el marco de una discusión que mantenía con la mujer que lo acompañaba”. Remarcaron que “el disparo se produjo cuando el vehículo que él conducía estaba en movimiento. Al advertir la situación, ella se arrojó del rodado y resultó ilesa”.

En el episodio intervino la Comisaría 20 de Nueva Galia y luego, para despejar todo tipo de conjeturas, se convocó a la división Homicidios y profesionales forenses de la Policía de San Luis.