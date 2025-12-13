  • Nuestras redes
30°SAN LUIS - Sabado 13 de Diciembre de 2025

Estafa

Un hombre transfirió más de $80 millones creyendo que obtendría jugosas ganancias

Tiene 63 años y lo engañaron creyendo que invertía el dinero en el mercado financiero. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El hombre cayó en las redes de una estafa virtual. Lo engañaron haciéndole creer que invertía en una plataforma que le permitiría obtener jugosos rendimientos. Transfirió más de 80 millones de pesos y no pudo recuperar nada.

 

El hecho ocurrió en la provincia de San Juan. Trabaja la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para dar con los autores.

 

El damnificado relató que tomó contacto con una mujer que afirmó ser asesora de inversiones de Estados Unidos. Tras la comunicación inicial, Gusmán (así se apellida el damnificado), de 63 años, descargó una aplicación para empezar con las inversiones.

 

En las primeras semanas y después de transferir un monto total de 70 millones de pesos, le hicieron creer que había obtenido rendimientos por unos 300 millones. Cuando quiso retirar su dinero, le pidieron otros 17 millones para afrontar gastos administrativos.

 

Las respuestas de los responsables de la plataforma fueron cada vez más esquivas hasta que el hombre fue bloqueado. Fue ahí cuando se dio cuenta que no iba a recuperar los 87 millones “invertidos”.

 

Los investigadores de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas trabajan para detectar la ruta del dinero y así determinar a qué cuenta fue a parar.

 

