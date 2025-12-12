Lo investigan por abuso sexual; las víctimas son dos niñas

Un hombre, identificado con las iniciales de R.S.R., fue imputado por los delitos de producción de material de abuso sexual infantil (Masnna) y abuso sexual simple en perjuicio de dos niñas.

El acusado llega a instancia después de haber intentado “pasar a Chile”, por lo que en la audiencia de formulación de cargos también se dispuso su inmediata detención.

R.S.R, tras ser extraditado a Villa Mercedes, este viernes fue llevado a tribunales donde se le informó los delitos que le endilga la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1: “Producción de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de la víctima y abuso sexual simple reiterado agravado por ser encargado de la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente en concurso real”.

La jueza de Garantías N° 3, Natalia Pereyra Cardini, admitió los cargos y dispuso la continuidad de la detención hasta el próximo viernes 19 de diciembre, atento a la prórroga solicitada por la Defensa.

La investigación fiscal

Prensa del Poder Judicial precisó que la pesquisa comenzó en agosto de 2024 con la denuncia de una mujer -que era pareja del imputado- y progenitora de dos niñas. La denunciante detectó en el celular del R.S.R un video de una de sus hijas con contenido intimo que el hombre habría filmado desde la ventana del baño.

También observó circunstancias del comportamiento de sus hijas que la llevaron a ampliar la denuncia en septiembre del mismo año. La fiscal detalló que tras la realización de Cámaras Gesell, pericias informáticas, y otras medidas se analizó el relato de una de las niñas que coincidió con el resultado del informe sobre la existencia de tocamientos.

La representante de la querella, adhirió al relato de los hechos, pero consideró que “se tratan de delitos continuados no reiterados, es decir que solicitó que la calificación legal sea por 4 hechos”.

Tras escuchar la posición del defensor del acusado, Fiscalía solicitó la prisión preventiva por cuatro meses por existir “riesgos procesales como el peligro de fuga ya que tras varias notificaciones para asistir a las audiencias se pidió la declaración de rebeldía y la orden de detención”. Finalmente, el hombre fue arrestado en la frontera con Chile y extraditado a Villa Mercedes.

En esta audiencia, en representación de la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1 intervinieron Nayla Cabrera Muñoz y Julieta Moyano y por la Querella Laura Rodríguez. Victoria Cortázar Furnari intervino como Defensora de Niñez y Adolescencia y Victoria Suárez como Defensora Oficial en lo Penal.