Pablo Mínguez vuelve a la selección y se prepara para el Mundial

Después de su inolvidable actuación en el Mundial de handball masculino de enero de este año y de un amistoso que jugó en julio, el puntano Pablo Mínguez regresará a los entrenamientos con la selección en los preparativos para el torneo Sur Centro, clasificatorio para el Mundial de 2027.

Rodolfo Jung, el DT argentino, convocó al pivot puntano a una preselección de 25 jugadores que comenzarán con las prácticas el 26 de diciembre en el Cenard. El torneo clasificatorio se realizará del 19 al 24 de enero en Asunción del Paraguay.

Con la convocatoria, Mínguez, quien milita en el Caserio de España, regresa al combinado nacional en los preparativos de un torneo muy importante en el calendario anual de la selección.

Los entrenamientos post Navidad son la parte final de la preparación a un certamen que otorgará cuatro plazas para el Mundial 2027. Los Gladiadores realizarán una concentración durante dos semanas previas al inicio del torneo en sede y fecha exacta a confirmar.

La Selección viene de competir hace un mes en el 4 Naciones disputado en La Casa del Handball, donde enfrentó a Brasil, Chile y México en un certamen en el que no estuvo Mínguez y que fue la despedida de la selección de Diego Simonet, un símbolo del handball nacional.

Curiosamente, la convocatoria para Centro Sur incluyó a su hermano Pablo Simonet, quien regresará al equipo tras su participación en los Juegos Olímpicos.

Otros jugadores que retornan al equipo tras el Mundial son Ramiro Martínez y Guillermo Fischer.