San Luis: demoraron a un hombre que intentó robar herramientas en un hipermercado

Este miércoles 10 de diciembre por la noche, efectivos de la Sección Móvil del Comando realizaron un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde demoraron a un hombre de 33 años.

La intervención policial se activó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un intento de hurto en el hipermercado Chango Más. En el lugar, el encargado del comercio informó que, a través de las cámaras de seguridad, observaron al hombre raspando las alarmas de dos sets de herramientas, por lo que solicitaron asistencia inmediata.

Los productos presentaban daños en sus embalajes y ya no tenían las alarmas de seguridad correspondientes.

En la escena trabajó también personal de la División Judiciales y de Criminalística, quienes realizaron las actuaciones de rigor.

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 2ª.

