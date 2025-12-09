Vecinos de Estancia Grande denuncian robos y cuestionan la falta de móviles policiales

Vecinos de Estancia Grande advierten que la inseguridad en la zona no solo no disminuye, sino que empeora. En los últimos días se registraron robos de hacienda, aves y daños en establecimientos, mientras que pobladores sostienen que la policía no brinda respuestas y que la localidad llegó a estar más de dos semanas sin móvil operativo.

Productores y residentes enviaron mensajes alertando que, pese a realizar llamados a la Policía, “no hacen nada”. A esto se suma que hasta hace pocos días Estancia Grande no tuvo móvil policial durante quince días, lo que agravó la sensación de desprotección en la zona.

Una de las denuncias apunta a C. L., a quien le habrían faenado dos vacas. En otro hecho afectaron al restaurante ubicado en la rotonda del Zorro. También se señaló un robo a P. V., quien habría perdido 15 gallinas. Finalmente, un productor señaló que dejó de hacer denuncias porque nunca obtiene resultados y recientemente le robaron tres vacas.

Los vecinos piden mayor presencia policial y patrullaje en la zona rural para frenar los robos que siguen provocando pérdidas económicas a los productores.