Volver a casa: Chicho ya está con su familia en Mendoza

Después de un fin de semana de muca angustia, la situación volvió a la normalidad en la familia de Chicho, el perro que se perdió tras un violento accidente que protagonizó el auto en que viajaba a la altura de Buena Esperanza. El animalito fue el actor principal de la historia emotiva del fin de semana largo.

Apenas pasada la medianoche del lunes, Emiliano Ferreyra fue hasta la casa de su tío en Mendoza para recuperar a su mascota, de quien nada sabía desde el viernes a la tarde, cuando el auto en el que iba su hermana se accidentó en la ruta 55 y Chicho, asustado, huyó del lugar.

La cronología de la emotiva historia que fue viral en las redes sociales comenzó justamente con el accidente en el que el auto dio cuatro vuelcos tras perder el control en medio la ruta. En el rodado iba una pareja y el perro, atado en el asiento trasero con el cinturón de seguridad especial para mascotas.

Tras el episodio, los ocupantes del rodado –Anabel, la hermana de Emiliano, y su pareja, Jorge- terminaron con distintos grados de lesiones, pero en líneas generales bien, aunque sin Chicho. De inmediato, dieron aviso al dueño del perro, quien movió cielo y tierra por encontrarlo.

A las pocas horas, Emiliano ya había viajado desde Mendoza a Buena Esperanza para buscar a su perro. “Nos metimos en los maizales, lo buscamos por todos lados, pero no lo encontramos”, recordó el joven, quien decidió regresar a su provincia y publicar su historia en las redes sociales.

Porque en paralelo tenía que ocuparse de la salud de Anabel, quien si bien no tenía lesiones de gravedad debía ir a Mendoza a comenzar la recuperación y reiniciar su rutina. Para el final quedaron los arreglos al auto, que quedó destrozado.

Durante el fin de semana, dos hermanos, dueños de una gomería de Buena Esperanza, encontraron a Chicho deambulando por la ruta, lo rescataron y lo llevaron a su casa. En cuanto se enteraron de la búsqueda se comunicaron con Emiliano y le devolvieron el alma al cuerpo.

Un tío de Ferreyra que estaba en San Luis por un compromiso familiar se ofreció a ir a Buena Esperanza y luego retomar a Mendoza, con Chicho.

“Lo fui a buscar a la casa de mi tío –le contó el dueño del animal a El Diario de la República- y nos dimos un abrazo. Tenía mucha sed, pero está muy bien. Ya comió perfecto y en un rato lo vamos a llevar a la veterinaria para que le haga un chequeo y le saque algunos cardos y espinas que tiene por andar tantos días en el campo”.

Como si el fin de semana no hubiera tenido momentos emotivos, faltaba el reencuentro de Chicho con Anabela, que se produjo el martes a la mañana.