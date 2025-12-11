Fuego y susto en la madrugada por el incendio de una fábrica

En mitad de la noche puntana, una densa columna de humo comenzó a erigirse en el oeste de la ciudad y permaneció hasta media mañana, con bomberos en pleno trabajo para controlar las llamas que se habían causado.

El edificio que fue tomado por las llamas es en el que funciona la fábrica recicladora Ecochem, en el parque Industrial Sur. El fuego tomó los patios del predio y amenazó con llegar a plantas vecinas, pero fue controlado por los socorristas.

Vecinos indicaron que el fuego comenzó después de las cuatro de la mañana y la Policía trata de establecer las causas del incendio, con varias hipótesis en manejo. Además, informaron que no sería la primera vez que la fábrica sufre un siniestro de este tipo.