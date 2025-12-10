Asumieron concejales en San Luis: con mayoría oficialista, el diálogo es la gran incógnita

Con la jura de siete ediles, el Concejo Deliberante puntano definió su nueva composición para el período 2025-2029. El oficialismo retuvo la presidencia de Laura Sánchez, pero además amplió su ventaja, generando un escenario complejo, especialmente luego de un año donde el abordaje legislativo no dio mucho lugar al diálogo. Con un integrante más, el tratamiento de iniciativas tendrá, sin dudas, fuertes desafíos. "Nos sobran convicciones, nos desborda la lealtad", publicaron desde el bloque de concejales Justicialistas, para reflejar que aun en desventaja, el trabajo por los vecinos no se detiene.

El juramento del concejal Juan Martín Divizia. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.



Renovación y asunciones



En el oficialismo, que responde a Claudio Poggi y Gastón Hissa, Ana María Teruel y María del Carmen Mercado renovaron bancas. Fernando Aguilera y Juan José Di Sisto asumieron por primera vez. Al grupo se suman los legisladores con mandato hasta 2027: Laura Sánchez, Diego Videla, Micaela Medina, Lizbeth Huatay (corregido de Luzbeth) y Mario Silvestri.

El juramento de Paulina Calderón. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.

El juramento de Agustina Gatto. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.



En el Justicialismo iniciaron su segundo mandato Paulina Calderón, Agustina Gatto y Juan Martín Divizia, que compartirán el bloque junto a Julieta Ponce, Andrés Russo y Gastón Témoli, que tienen funciones hasta 2027.

El juramento de Fernando Aguilera. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.

El juramento de Juan José Di Sisto. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.



La mesa directiva, por su parte, no tuvo modificaciones. Sánchez quedó como presidenta, Huatay (corregido de Huayat) como vicepresidenta primera y Medina (corregido de medina y Micaela) como vicepresidenta segunda. En la Secretaría Legislativa (corregido de secretaria) continúa Agustina Díaz Turk y en la Secretaría Administrativa sigue Alejo Arroyuelo. Como prosecretaria Legislativa (corregido de Legistativa) queda Florencia Galdeano y como prosecretaria Administrativa, Jesica Reta.

El juramento de María del Carmen Mercado. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.

El juramento de Ana María Teruel. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.



Un 2025 sin diálogo



El camino para los concejales Justicialistas fue cuesta arriba. La mayoría oficialista, sumada al ímpetu de avasallamiento, impidió que muchísimas iniciativas de amplia relevancia para los vecinos quedaran sin siquiera un mínimo diálogo.

Concejales del bloque Justicialista. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.

Concejales oficialistas. Foto: Concejo Deliberante de San Luis.



En cifras, de unos 116 proyectos presentados por el PJ, solo aprobaron 26 (de declaración y homenaje). Y en total, "cajonearon" 90: 17 de ordenanza, 2 pedidos de audiencia pública, 39 pedidos de informe, 16 de declaración, 3 de homenaje, 1 de comunicación oficial, 1 de comunicación, 7 de resolución y 3 de interpelación.



Si este panorama arrojó el 2025 (corregido asumiendo que te refieres al año legislativo que terminó, aunque quizás quieras decir 2024, ya que el 2025 es el que empieza ahora), queda poco a la imaginación lo que ocurrirá durante el 2026 (corregido de 2026 a 2026, asumiendo que quieres hablar del próximo año legislativo), con una mayoría ampliada para el oficialismo.