Pedro Tagliente juró como intendente: Toti Videla aseguró que va a "monitorear" su gestión

Pedro Alejandro Tagliente juró y asumió como intendente de Juana Koslay, en un acto protocolar que se desarrolló en la rotonda Cruz de Piedra, al aire libre. El hombre que se venía desempeñando como secretario de Gobierno inició una nueva etapa en la ciudad. Recalcó insistentemente que su abordaje se trata de una "continuidad".



Durante el encuentro, estuvieron presentes distintas autoridades. No faltó el intendente saliente, Jorge "Toti" Videla, y el vicegobernador, Ricardo Endeiza.

Tagliente y Videla. Foto: Municipalidad de Juana Koslay.



"Antes que nada, quiero dejarle tranquilidad a los vecinos. La gestión va a quedar de la misma forma, vamos a mantener la vara alta que me dejó Toti. Vamos a apostar a una Juana Koslay con un polo gastronómico y turístico. Eso es lo que vamos a apuntar con el tema proyectos a corto plazo", remarcó Tagliente.

Instante del juramento. Foto: Municipalidad de Juana Koslay.



"Es exactamente la misma gestión, lo que Toti me enseñó. La misma forma que se manejaba hace 8 años. Toti me enseñó muchas cosas, es un mentor; a Dios gracias lo voy a tener siempre a mi lado para consultarle", insistió en declaraciones periodísticas.



También destacó que quedan en "el tintero" eventos para el verano, para incentivar a los emprendedores.



El "monitoreo" a la gestión



Tagliente arrancó su mandato con cierta presión (para él "positiva"). Toti Videla manifestó a la prensa que la asunción de Tagliente significa una apuesta a la continuidad de la gestión. Destacó que ahora arranca una nueva impronta, con cuestiones a corregir, otras a continuar. Y subrayó que la clave es "escuchar al vecino".



Al mismo tiempo, dejó en claro que va a controlar de cerca lo que haga Tagliente. "Voy a ser el vecino número uno que más va a monitorear la gestión", aseveró.

