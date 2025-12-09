Docentes de San Luis cierran el año con un nuevo pedido de recomposición salarial

La comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis UTEP) solicito este lunes al gobierno provincial a convocatoria a "Paritarias Docentes para iniciar el año lectivo 2026", a los fines de discutir la “recomposición salarial, ya que la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos docentes es aproximadamente del 80%”.

El secretario general de UTEP, Carlos Peralta, manifestó: “Necesitamos hablar de la cantidad y calidad de nuestros salarios, de los contratos de las escuelas generativas, autogestionadas y digitales”.

Por otra parte, los docentes nucleados en este gremio solicitan que se pueda debatir “la necesidad de que los maestros y maestras tengan la posibilidad de tener un segundo cargo público”. Y, solicitan también “dialogar sobre los contratos vigentes de los docentes que trabajan en las escuelas de distintas gestiones, privadas, autogestionadas, generativas y digitales”.

Peralta sostiene que necesitan debatir “los controles a las escuelas privadas, subvencionadas y si están contratando a los docentes como lo marca el estatuto docente”.

Estos argumentos esgrimen los maestros de UTEP como razones principales para que se pueda formar una mesa negociadora y que los docentes puntanos puedan ser escuchados mediante sus representantes.

Así lo destaca Carlos Peralta al señalar: “Necesitamos cuidar a la docente, hoy una maestra no puede sola y debe tener la posibilidad de acceder al doble cargo público”

La UTEP (Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis) ha solicitado repetidamente a lo largo del 2025 la apertura de paritarias docentes en San Luis, exigiendo recomposición salarial urgente ante la crisis económica y los sueldos bajos, con pedidos formales al Gobernador, al Ministro de Gobierno y a Relaciones Laborales, incluso realizando movilizaciones y denunciando la falta de respuesta.

Los pedidos han sido reiterados por parte de UTEP. Remarcan que han presentado solicitudes formales de convocatoria a paritarias en julio, agosto y septiembre de este 2025.

La motivación de dichos reclamos es la crisis económica y el impacto del ajuste como las principales razones, buscando salarios dignos y la equiparación de cargos y horas cátedra.

Entre las acciones que han abordado además de las notas, el gremio convocó y participó en movilizaciones docentes en el centro de San Luis para visibilizar el reclamo.

UTEP fundamenta su pedido en el derecho constitucional a la negociación colectiva y la obligación del Estado de dialogar con los gremios docentes.

La respuesta del Gobierno se ha manifestado solamente en ofertas salariales (como un 10% en dos tramos para el cuerpo docente en general).

Sin embargo, se ha considerado a estas ofertas “insuficientes o tardías”, manteniendo la presión por una reapertura formal de las paritarias provinciales, a los fines de discutir mejoras concretas.