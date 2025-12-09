Una academia de San Luis ganó un Martín Fierro a la danza

Hace muchos años que Baida Gatica es una referente de las danzas árabes en la provincia con su instituto Shokran alá. Por eso, la obtención del Martin Fierro a la danza que APTRA entregó a la profesora puntana fue tomado con mucha alegría por las bailarinas que pasaron alguna vez por sus clases.

La distinción reafirma el trabajo que la mujer comenzó con mucho esmero hace años y que en 2025 demostró su crecimiento. La gala de entrega de los primeros Martín Fierro a la danza se realizó el domingo en Buenos Aires y contó con artistas de todo el país que llegaron hasta la capital con la esperanza de llevarse una estatuilla.

Fue la primera vez que APTRA entregó su afamado premio a artistas dedicados a las danzas, en todos sus rubros.

Entre ellas estuvo Baida y otra academia de la provincia que también resultó finalista. El premio fu para Shokran alá, que tiene de ese manera un nuevo estimulo para continuar con su labor.