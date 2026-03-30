De Santa Rosa a la casa del oso panda gigante

Fotógrafo, artista visual y docente, Raymundo Lagresta está ante un momento especial en su vida artística. Fue el único argentino seleccionado para ser parte de una residencia que en junio de este año se realizará en China, como parte de un programa que reúne representantes de 20 países.

Chengdu, una ciudad del centro de la república popular, conocida por ser la casa del Oso panda gigante, será el destino que el fotógrafo radicado en Santa Rosa del Conlara tendrá dentro de pocos meses, gracias al programa internacional NY20+ FotoCreativaBA, que a su vez se realiza como parte del Visureal, un festival en el que se desarrollan proyectos de investigación y producción contemporánea en fotografía, videoarte y prácticas visuales experimentales.

“Obtuve la residencia por una convocatoria abierta a toda Latinoamérica que comenzó en diciembre. El proceso de postulación implicaba presentar obras ya realizadas, un currículum, una carta de intención y una propuesta de obra a desarrollar”, dijo el artista.

Considero que el arte es un territorio accesible, una herramienta que puede funcionar como sostén, como motor, incluso como una forma de arraigo y desarrollo subjetivo. También entiendo el arte como una dimensión formativa en términos ciudadanos.

La intención de Raymundo es hacer en China un trabajo en el que pueda mostrar su investigación visual sobre territorio, memoria y experiencia del viaje, temas presentes en gran parte de su obra fotográfica y editorial. “Trabajo desde la fotografía expandida, -dijo el autor- y entiendo la fotografía no solo como imagen sino también desde su materialidad y su interacción con otros lenguajes, particularmente el video”.

De hecho, su plan en China es una instalación de videoarte. La residencia dura 40 días y cubre hospedaje, comidas, espacio de trabajo y materiales. “El único costo que debo asumir es el pasaje”, agregó.

Para solventar los gastos, Raymundo puso a la venta sus publicaciones independientes y organizó una rifa de una obra fotográfica. “Además estoy en busca de acompañamiento institucional y de empresas de la región interesadas en apoyar proyectos culturales”, dijo el autor que al regresar de la residencia, planea realizar presentaciones abiertas y actividades de intercambio para compartir la experiencia.

En cuanto a su rol docente, el fotógrafo es el Instituto Superior de Educación e Innovación de Santa Rosa del Conlara y en la Escuela Nº9 Horacio de la Mota, de Merlo, donde dicta materias vinculadas a las artes visuales; y coordina el espacio artístico La Magia Escuela de foto y arte en Villa de Merlo, donde desarrolla “propuestas pedagógicas y acompañamientos en procesos creativos”.

El año pasado, Lagresta coordinó el festival OFF, el primero de fotografía que se hizo en Merlo y que duró tres días. Además tiene tres libros de su espacialidad publicados desde 2022, cuando mostró su opera prima “Nunca te olvides de mi”, a los que le siguieron “Interfase”, un muestrario sobre los incendios forestales en la Patagonia y “Expedición a la Zona Cero”, un fotozine que editó en 2025.

“Ser parte de la residencia en Chengdu China es muy significativo para mi, por el intercambio cultural internacional del que voy a poder ser parte”, dijo el artista, que inició una campaña de apoyo para financiar el viaje.

El autor tiene 44 años y nació en Luján, en Buenos Aires, y vivió en Brasil y en Patagonia, entre otros lugares, hasta que hace casi cuatro años se instalé definitivamente en Santa Rosa, con su esposa.

Lagresta comenzó a estudiar fotografía en 2010, aunque se formó en cine, en la carrera de Dirección de Cine y Artes Audiovisuales en Buenos Aires, en la escuela de Eliseo Subiela. “Ahí descubrí que lo que realmente me interesaba era la imagen fija”, reconoció para El Diario de la República.