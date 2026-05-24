Colapinto brilló en Canadá: terminó sexto y firmó su mejor resultado

Franco Colapinto completó una jornada consagratoria en la Fórmula 1 al finalizar en la sexta posición del Gran Premio de Canadá, alcanzando de esta manera su mejor resultado histórico en la máxima categoría del automovilismo mundial a bordo de su Alpine.



La carrera en el exigente trazado de Montreal tuvo de todo desde el inicio. En la largada, el británico Lando Norris impuso el ritmo con neumáticos de lluvia y capturó el liderazgo tras superar a los Mercedes, mientras que Colapinto, que partió noveno por la baja de Lindblad, avanzó rápidamente al octavo lugar tras el ingreso a boxes de Oscar Piastri. Tras las primeras 16 vueltas de una intensa batalla en la pista, el argentino se consolidó mostrando un manejo sólido y sin fisuras.



La competencia comenzó a agitarse en la vuelta 22 cuando Kimi Antonelli superó a George Russell para transformarse en el nuevo líder. Dos giros más tarde, Russell recuperó la punta, pero el destino de la carrera de Mercedes cambió drásticamente en la vuelta 30: el auto de Russell sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a abandonar, permitiendo que Colapinto heredara la sexta ubicación.



Inmediatamente después, en la vuelta 31, las autoridades decretaron la bandera amarilla. El equipo Alpine reaccionó con velocidad y llamó al argentino a boxes para montar los neumáticos duros, una estrategia perfecta que le permitió regresar a la pista manteniendo su expectante sexto lugar. La carrera siguió sumando bajas de peso en la vuelta 41, cuando Norris también se vio obligado a desertar por problemas en su McLaren.



En el tramo final, la paridad se mantuvo en todos los frentes. En la vuelta 62, Lewis Hamilton ejecutó una gran maniobra para superar a Max Verstappen y arrebatarle el segundo lugar. En la vanguardia, Antonelli manejó los tiempos con autoridad hasta la bandera a cuadros.



Con este resultado, Kimi Antonelli se quedó con la victoria y se afianza en lo más alto del campeonato, acompañado en el podio por Hamilton y Verstappen. Por su parte, Franco Colapinto cerró una actuación memorable en Canadá, demostrando firmeza y un ritmo impecable para aguantar la presión y sellar un sexto puesto que llena de expectativa su futuro en la Fórmula 1.



Con datos de NA/Redacción.