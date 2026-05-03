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Brilló en Miami

Colapinto desplegó una gran actuación y sumó

Terminó octavo y el triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, que se consolida como el líder del campeonato. Al podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren. Messi revolucionó el autódromo.  

Por redacción
| Hace 4 horas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.

 

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

 

La carrera comenzó de manera muy positiva para Colapinto, quien había iniciado en el octavo lugar gracias a la gran clasificación que protagonizó este sábado. En la largada se le quedó el auto y fue rápidamente superado por tres oponentes, pero contó con la fortuna de un trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que atrasó a varios de sus oponentes y le permitió al piloto de Alpine ubicarse sexto.

 

Solo unas curvas después fue superado por el británico Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la sexta vuelta, cuando estaba en plena disputa con Verstappen, entró el auto de seguridad debido a los choques de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).

 

A partir de allí, Colapinto mantuvo un muy buen ritmo con sus neumáticos medios e incluso llegó a estar cuarto debido a las paradas en boxes de varios de los pilotos de punta.

 

El argentino cambió los neumáticos cuando faltaban poco más de 20 vueltas para el final y cayó a la octava posición, la cual mantuvo hasta la bandera a cuadros para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 y así sumar cuatro puntos.

 

Este fue su mejor resultado en la categoría junto al octavo puesto obtenido en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, que había sido recién su segunda carrera en la Fórmula 1.

 

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva, rompió la maldición de los pole man en Miami y además extendió su liderazgo en el campeonato, ya que le saca 20 a su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, quien tuvo una floja actuación y terminó cuarto.

 

Otro de los destacados de esta carrera fue Verstappen, que tuvo un inicio de pesadilla por un trompo en la largada y después apostó a ir rápido a boxes, recién en la sexta vuelta. A partir de allí, protagonizó una gran remontada para finalizar quinto.

 

La quinta fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de tres semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá.

 

 

Los que sumaron 

 

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera principal del GP de Miami

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

 

2- Lando Norris (McLaren)

 

3- Oscar Piastri (McLaren)

 

4- George Russell (Mercedes)

 

5- Max Verstappen (Red Bull)

 

6- Charles Leclerc (Ferrari)

 

7- Lewis Hamilton (Ferrari)

 

8- Franco Colapinto (Alpine)

 

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

 

10- Alexander Albon (Williams)

 

 

Así quedó el campeonato de pilotos 

1-Kimi Antonelli: 100

 

2- George Russell: 80

 

3- Charles Leclerc: 63

 

4- Lando Norris: 51

 

5- Lewis Hamilton: 49

 

 

Messi revolucionó el autódromo 

 

 

El astro argentino Lionel Messi revolucionó el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y le dio un fuerte respaldo a Franco Colapinto.

 

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría.

 

La visita de Messi se dio apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

 

 

 

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