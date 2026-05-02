Boca volvió a ganar y disfruta de la cima

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentáneamente, es el líder con 30 puntos.

Por su parte, Lanús no pudo superar a Riestra y desperdició la chance de definir como local en los play off.

Lo que pasó en Santiago del Estero

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala transitoriamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

El Granate” no hizo negocio

Lanús, ya clasificado de antemano. desperdició la posibilidad de definir en su casa los play off del Torneo Apertura, tras haber igualado 0-0 frente al colista Deportivo Riestra, como local, en un cotejo jugado esta tarde en el sur bonaerense.

Este resultado influyó en las chances del equipo granate, que quedó quinto en la Zona A (detrás de Boca, Estudiantes, Vélez y Talleres de Córdoba), y por lo tanto definirá la primera instancia de los play off en condición de visitante.

Como se esperaba, Lanús hizo el gasto frente a un rival que ya no tenía posibilidades de avanzar a la segunda fase del certamen, pero no pudo vulnerarlo, por fallas propias y virtudes ajenas. El equipo sureño hizo méritos suficientes para ganar, pero finalmente se quedó con las manos vacías.