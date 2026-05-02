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Fue en la ruta 146

Tragedia: dieron de alta al conductor del utilitario e identificaron a las dos víctimas

La familia oriunda de San Rafael se dirigía a las fiestas patronales de Villa de la Quebrada. Colisionaron de frente con un camión cuyo conductor también es de sanrafaelino.

Por redacción
| Hace 1 hora

El hombre de 35 años que conducía el utilitario que protagonizó el trágico choque frontal ocurrido cerca de la localidad puntana de Beazley, donde murieron su esposa y su pequeña hija —todos oriundos de San Rafael— fue dado de alta médica y se encuentra fuera de peligro.

 

El siniestro vial que se produjo este viernes alrededor de las 3 de la madrugada en el kilómetro 161 de la Ruta Nacional 146, a unos 20 kilómetros al norte de la citada comuna causó una gran conmoción y repercusión debido a que la familia mendocina se dirigía a Villa de la Quebrada para participar de las tradicionales fiestas patronales en honras al Cristo de la Quebrada.

 

 

Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enriquez, de 32 años y su hija de un año Mia Nahiara Núñez Enriquez, de un año. Ambas tenían domicilio en el distrito de Cañada Seca, según publicó el portal “Media Mendoza”

 

 

El conductor que recibió el alta médica manejaba un utilitario que inicialmente fue identificado como Peugeot, aunque luego se confirmó oficialmente que se trataba de un Citroën Berlingo. Tras el impacto fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis.

 

 

El vehículo colisionó de frente contra un camión Mercedes Benz 1735 con semirremolque, conducido por un hombre de 53 años acompañado por una mujer de 45, ambos domiciliados en San Rafael, quienes resultaron ilesos.

 

 

La Justicia de San Luis con el aporte del trabajo de los peritos y los testimonios de ambos choferes, tendrá que establecer las causas del choque.

 

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