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Torneo Apertura

Con penal polémico, Boca empató con Independiente en La Bombonera

El ´Xeneize´ y el ´Rojo´ igualaron por los goles del uruguayo Matías Abaldo y Milton Giménez.

Por redacción
| Hace 1 hora
Independiente y Boca se midieron en La Bombonera; igualaron. Foto: NA.

Boca, con un penal polémico, empató 1-1 con Independiente, en condición de local, en el marco del clásico de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

 


En el estadio La Bombonera, el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Milton Giménez lo empató a los 48.

 


Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 22 puntos. En la próxima fecha, el ´Xeneize´ visitará el estadio Monumental para enfrentar a River, desde las 17 del domingo, en el Superclásico del fútbol argentino.

 


Por su parte, el equipo de Gustavo Quinteros escaló a la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. En la próxima fecha, el ´Rojo´ recibirá a Defensa y Justicia, desde las 19.40 del sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

 


Agencia Noticias Argentinas.

 

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