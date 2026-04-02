Boca se hizo fuerte en Córdoba y se impuso 1-0 ante Talleres

Boca Juniors consiguió un triunfo vital en tierras cordobesas al derrotar por la mínima diferencia a Talleres. Bajo el arbitraje de Nazareno Arasa, el encuentro mostró dos caras muy marcadas: un inicio dominante de la "T" y una resolución pragmática por parte del conjunto visitante, que supo sufrir en los momentos críticos para luego golpear en el arco de enfrente.

Desde el pitazo inicial, el elenco local buscó imponer condiciones aprovechando la localía. Durante los primeros minutos, el juego de Talleres fue superior ante un Boca que se mostró inconexo y que tardó en acomodarse al ritmo del partido.

A los 12 minutos, el equipo cordobés tuvo su primera chance clara tras un desborde de Rick Morais por izquierda; el centro buscapié tenía como destino a Ronaldo Martínez, pero una intervención oportuna del arquero Leandro Brey evitó la caída de su valla. Poco después, Franco Cristaldo probó de media distancia, aunque sin puntería.

Boca recién logró inquietar a Guido Herrera a la media hora de juego, cuando Tomás Aranda finalizó una buena combinación colectiva con un remate bajo que el arquero local contuvo sobre su palo derecho.

A partir de allí, el trámite se tornó de ida y vuelta. Jorge Figal casi abre la cuenta con un cabezazo que rozó el travesaño, mientras que Talleres respondió con una tijera de Martínez que fue despejada sobre la línea, aunque la jugada quedó invalidada por posición adelantada del delantero paraguayo. Sobre el cierre de la primera etapa, Augusto Schott estuvo cerca del gol con un potente disparo de empeine que se perdió apenas desviado.

En el complemento, la tónica se mantuvo con Talleres intentando lastimar desde afuera del área a través de la insistencia de Morais. Sin embargo, Boca empezó a encontrar espacios gracias a la visión de Aranda. A los 12 minutos, Miguel Merentiel tuvo un mano a mano inmejorable, pero Herrera leyó bien el autopase del uruguayo y se quedó con el balón.

La paridad se rompió finalmente a los 25 minutos del segundo tiempo. Nuevamente Aranda fue el eje, filtrando un pase preciso para Merentiel; "La Bestia" envió un centro punzante desde la izquierda y Adam Bareiro, arrojándose al piso, empujó la pelota a la red para firmar el 1-0 definitivo.

Tras la anotación, Talleres buscó redoblar sus esfuerzos para marcar la diferencia, pero no logró revertir el juego.

Con este resultado, el "Xeneize" estira su racha positiva a nueve encuentros sin conocer la derrota y suma confianza de cara al inicio de la Copa Libertadores. Por su parte, la "T" cortó una seguidilla de cuatro partidos invicto y deberá trabajar en la eficacia ofensiva tras haber perdonado en su mejor momento del partido.