Tras varias amenazas, a una familia le quemaron el auto en Villa Mercedes

El sábado a la noche fue una jornada incendiaria en San Luis, especialmente contra los automóviles. Al hecho que tuvo como víctima al dueño de un FIAT Regatta en la ciudad capital se sumó otro pero en Villa Mercedes, donde el auto incendiado fue un FIAT Duna comprado hace un mes.

A diferencia del incendio ocurrido en San Luis, los damnificados por el hecho en Villa Mercedes creen tener bien identificado al autor intelectual, un hombre que les vendió hace unos meses una moto que estaba fundida y que fue denunciado en la Justicia por el matrimonio.

Si bien el siniestro del Duna fue el sábado a la madrugada en la esquina de Colón y Las Heras, en Mercedes, el conflicto que lo habría desencadenado comenzó cuando la familia compró una moto que pudo andar solo unos meses, hasta que se fundió.

En realidad, los damnificados creen que adquirieron el rodado en mal estado porque cuando un mecánico la revisó encontró el motor sin las juntas y sin posibilidad de arreglo. Cuando los dueños del vehículo reclamaron al vendedor recibieron respuestas negativas. Ya habían pagado unas cuatro cuotas y en ese momento interrumpieron los pagos y expusieron el suceso en sede judicial.

Al poco tiempo, la familia adquirió el FIAT Duna, pero en paralelo los estafados supieron que el denunciado había empezado a averiguar direcciones y movimientos de la familia. Incluso, dijeron que el vendedor de la moto los amenazó con quemarles el auto. "De allí nuestras sospechas", dijeron los denunciantes.

El sábado a las 9 de la noche, la madre del dueño del auto observó que un desconocido la empezó a seguir en la calle. “Si hubiera querido robarle algo lo habría hecho porque en la zona no había nadie”, relataron los damnificados.

Pese a la amenazante presencia del sujeto, la mujer consiguió llegar a su casa, pero cuando al poco tiempo salió de su vivienda nuevamente hasta un kiosco que está a media cuadra, vio al hombre todavía parado en la esquina.

Un poco antes de la una de la madrugada ya del domingo, el matrimonio dueño del Duna llegó a la vivienda y dejó el auto estacionado en la puerta. “A los pocos minutos escuchamos una explosión y cuando nos asomamos por la ventana, vimos al auto en llamas”, contaron los denunciantes.