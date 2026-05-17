Hallaron a un hombre muerto en un canal revestido

El tema del día y de preocupación en Quines está centralizado en el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior de un canal de uso productivo, a la altura del barrio Belgrano.

La Policía de San Luis trata de establecer las circunstancias de la muerte del vecino conocido como Juan, según se conoció a través de las redes sociales.

Lo encontraron en las primeras horas de la mañana, en cercanías de la intersección con calle Manuel Félix Montiveros.

Fuente: FM Ciudad de Quines