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Quines

Hallaron a un hombre muerto en un canal revestido

Lo encontraron cerca del barrio Belgrano. La Policía abrió una investigación para establecer la causa del fallecimiento. 

Por redacción
| Hace 4 horas

 

El tema del día y de preocupación en Quines está centralizado en el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior de un canal de uso productivo, a la altura del barrio Belgrano.

 

 

La Policía de San Luis trata de establecer las circunstancias de la muerte del vecino conocido como Juan, según se conoció a través de las redes sociales.

 

Lo encontraron en las primeras horas de la mañana, en cercanías de la intersección con calle Manuel Félix Montiveros.

 

 

Fuente: FM Ciudad de Quines

 

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