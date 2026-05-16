Pinto, exultante tras su victoria en la interna: "Ustedes no vayan a trabajar el lunes"

La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de San Luis se realizó este sábado en un clima de fuerte tensión y derivó en un quiebre interno, después que los sectores opositores denunciaran irregularidades en el desarrollo de la sesión.

Durante la sesión y luego de ver su autoridad cuestionada por su propio partido, Juan Álvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura de Claudio Poggi, les hizo una advertencia a los funcionarios radicales que están en el Gobierno Provincial para que no se presenten a trabajar el lunes. Dio a entender que los iba a echar.

Pormenores de una convención muy caliente

Según el relato de convencionales que se retiraron, la jornada comenzó a las 12:00 con la acreditación de titulares y suplentes. Hubo demoras y procedimientos que calificaron como “amañados” para habilitar a suplentes, y que en la modalidad virtual se registraron demoras en la aceptación por problemas de conectividad que dejaron a varios participantes sin poder conectarse vía Zoom.

La toma de asistencia también fue señalada como “desprolija y conflictiva”. La mesa conformada por un ministro, dos secretarios y dos funcionarios del gobierno no logró avanzar con el procedimiento, lo que obligó a un cuarto intermedio para resolver la situación del Departamento Pueyrredón, donde había un convencional acreditado demás.

Para definir ese caso se sometió a votación entre los suplentes, Fidel Hadad (referente de Identidad Radical) y Cimioli. Tras definirse esa votación, parte de los convencionales de los espacios de Walter Ceballos (PARA,) del diputado Javier Giménez (Ayacucho) y de Cacace se retiraron de la Convención.

Los sectores que se fueron sostienen que pidieron votación nominal para la aprobación de las propuestas del Comité Ejecutivo y las rendiciones de cuentas 2024 y 2025, y que el planteo fue negado. Apuntaron que la sesión continuó con mayoría, se dio lectura a las propuestas sin debate salvo una intervención de Fidel Hadad, y se votó todo sin discusión.

Otra de las anormalidades que denunciaron los sectores opositores, es que no se alcanzaban los dos tercios requeridos por la Carta Orgánica para habilitar una reelección y que se acreditaron convencionales afines a la conducción actual, (Juan Álvarez Pinto) “La conducción no contaba con los números y que se impuso la voluntad sí o sí”, protestaron.

El contexto judicial previo es que la Justicia Federal con competencia electoral rechazó días atrás la medida cautelar presentada por el sector de José Luis Riccardo, habilitando la continuidad del cronograma electoral. El juez ordenó correr traslado de la acción de amparo a la conducción partidaria para que conteste en cinco días, mientras el proceso de fondo sigue su curso.