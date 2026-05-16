Realizaron una jornada internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos
La UCCuyo San Luis y la UBA organizaron el encuentro que convocó a prestigiosos académicos de Europa y América Latina.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCCuyo San Luis y su Observatorio de “Protección Multinivel de Derechos Humanos”, junto a la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios “Integración Regional & Derechos Humanos” de la Universidad de Buenos Aires (UBA), llevaron adelante la Jornada sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, una propuesta académica desarrollada bajo modalidad híbrida.
El encuentro reunió a destacados profesores y especialistas de Europa y América Latina, quienes participaron de espacios de análisis y debate sobre los desafíos jurídicos, políticos y sociales que plantea la transformación digital.
Entre los principales ejes temáticos se destacaron:
* Gobernanza de la sociedad digital
* IA, desinformación y democracia
* IA y administración digital
Asimismo, especialistas provenientes de España, Italia, Chile, México y Argentina compartieron distintas perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, la democracia y los sistemas institucionales contemporáneos.
La jornada reafirmó el compromiso de ambas instituciones universitarias con la promoción del debate académico y la construcción de marcos éticos y jurídicos frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías.
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