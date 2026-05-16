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La Carolina

El pueblo minero se tiñó de blanco en pleno otoño

La primera gran nevada de la temporada dejó un paisaje invernal en las sierras de San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Carolina, el histórico pueblo minero ubicado a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, amaneció completamente blanco tras la primera gran nevada de la temporada en las sierras puntanas.

 

Las calles empedradas, los techos coloniales y los cerros que rodean la localidad se cubrieron con un manto espeso, conformando una postal anticipada en pleno otoño. La nieve también se extendió a lo largo del Valle del Pancanta.

 

Marcos Diciano, chef y propietario de El Bodegón de Oro, relató cómo el fenómeno transformó la rutina del pueblo. “La Carolina se tiñó completamente de blanco”, expresó, al describir el paisaje que dejó la nevada.

 

La nevada sorprendió tanto a residentes como a visitantes que se acercaron a la localidad para disfrutar del paisaje invernal en las sierras de San Luis.

 

La ola polar llegó acompañada de temperaturas bajo cero y un marcado descenso térmico. El Servicio Meteorológico adelantó que se esperan nevadas en otros puntos de la provincia.

 

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