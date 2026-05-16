Cataratas de críticas por los cortes de calles por una maratón

Muchas quejas, e indignación, despertó la clausura del ingreso de vehículos hasta las puertas de la estación terminal EDIRO, en la ciudad de San Luis. Igual medida se tomó con el acceso al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde un remisero no pudo llegar con una paciente descompuesta.

Los reclamos contra los responsables de la organización de la prueba atlética ‘San Luis 21k’ y una correcaminata trascendieron a través de los medios de difusión y de las redes sociales.

Por la falta de previsión, cientos de pasajeros de la terminal de ómnibus tuvieron que caminar varias cuadras, con sus valijas a cuesta o a la rastre, en busca de un transporte o del familiar que los fue a llevar o buscar, en una jornada muy fría y con lluvia, tal como se había pronosticado.

A la luz de los resultados, este detalle no fue tenido en cuenta, al igual que los inconvenientes que generaría interrumpir el ingreso principal al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Pero como solo importan las fotos, a un año de las elecciones, a los responsables del gobierno provincial (Ministerio de Seguridad y Secretaria de Deportes) no les importó el frio, la lluvia y los trastornos que tuvieron que enfrentar los pasajeros de colectivos y los pacientes del Hospital “Ramón Carrillo”, al igual que sus familiares.

"Esto una vergüenza. Estoy trabajando, tenía que buscar a mi esposa que está en Terrazas del Portezuelo y, no pude ingresar. Son unos irresponsables e incompetentes los organizadores", protestó un oyente en un tradicional programa radial.