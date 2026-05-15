Eliminación de las zonas frías: advierten que en San Luis el gas subirá hasta un 40%

El senador nacional Fernando Salino advirtió que las facturas de gas podrían subir entre un 30% y un 40% en la mayoría de los departamentos de San Luis si el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados de eliminación de las zonas frías se convierte en ley.

Salino calificó la situación como “muy grave” y pidió estar “muy alertas”. Según explicó, la medida impactaría a cerca de 100 mil usuarios, el 70% de la población provincial cubierta actualmente por la Ley 27.637 de Zona Fría.

El dictamen aprobado en comisión propone desmantelar la ampliación del régimen incorporada en 2021, que extendió el beneficio a todos los departamentos puntanos, a excepción de Ayacucho. Para los hogares que además reciben el subsidio por condiciones socioeconómicas, el senador proyectó aumentos de hasta 50% en las boletas y en el precio de las garrafas, con impacto directo en el invierno.

Salino, en declaraciones periodísticas, también señaló que el recorte presupuestario del Ejecutivo nacional quita a San Luis 1.700 millones de pesos en obras viales y 14 millones destinados al Parque de las Quijadas. Enmarcó estas decisiones como parte de una “cascada” de medidas que llegan “sin debate y con escasa visibilidad pública”.

Los “levantamanos”

En el otro lado de la disputa aparecen los diputados nacionales Mónica Becerra y Carlos Almena, del bloque alineado con el gobernador Claudio Poggi, quienes firmaron el dictamen.

Becerra celebró el avance en sus redes sociales mientras el senador advertía sobre el impacto en las familias puntanas.

“Lo del gas es muy grave”, insistió Salino, y cuestionó que mientras el gobierno provincial realiza ajustes, sus legisladores se adhieren, con ‘los ojos cerrados’, a las medidas nacionales que, según dijo, implican una pérdida de derechos para los puntanos.