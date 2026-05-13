15°SAN LUIS - Miércoles 13 de Mayo de 2026

Sospecha de corrupción

Se agranda la mancha: imputaron al hermano de Manuel Adorni

Es investigado por “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”. La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

Por redacción
| Hace 1 hora

Francisco Adorniactual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

 

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

 

 

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano.

 

 

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

 

