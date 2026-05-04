El patrimonio de Manuel Adorni acumula gastos y deudas por más de 800 mil dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa sumando elementos que comprometen su situación patrimonial. Según recientes revelaciones, el funcionario acumula entre consumos, adquisiciones y deudas una cifra superior a los 800 mil dólares.



El dato más alarmante surge de la temporalidad de estos movimientos: el origen de las cifras más abultadas comenzó apenas tres meses después de haber asumido su cargo en el Gobierno Nacional.



Desembolsos y deudas bajo la lupa



La inconsistencia entre el sueldo de Adorni y su nivel de gastos es el eje central de la pesquisa. Hasta enero de este año, su remuneración como funcionario era de $3,5 millones, elevándose luego a $7,1 millones por un decreto presidencial. Sin embargo, estas sumas resultan insuficientes para cubrir los pagos realizados en concepto de inmuebles y viajes.



Entre los gastos ya efectuados se destacan 245.000 dólares abonados en efectivo por refacciones en su casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, sumados a los 120.000 dólares de la compra de la propiedad y 5.000 dólares de ingreso al barrio privado.



A esto se añaden 60.000 dólares entre la seña y cancelación parcial de un departamento en Caballito, y más de 33.000 dólares destinados a viajes al exterior y una escapada a Bariloche.



En cuanto al pasivo, el funcionario mantiene deudas por dos hipotecas que suman 270.000 dólares más intereses, y un acuerdo "de palabra" con un desarrollador inmobiliario por otros 65.000 dólares. Asimismo, en marzo de 2024, Adorni y su esposa incorporaron una camioneta último modelo alegando una "venta de activos" sin mayores especificaciones.



El testimonio clave del contratista



La causa judicial sumó este lunes un testimonio de alto impacto. Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura y contratista a cargo de las obras en la vivienda de Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.



Durante la indagatoria, Tabar confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte del jefe de Gabinete para la realización de paredes, pisos, un quincho, una pileta y una cascada.



El arquitecto presentó ante la justicia de Comodoro Py documentación respaldatoria que incluye contratos, facturas y presupuestos. Además, puso su teléfono celular a disposición de los peritos para analizar las comunicaciones mantenidas con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.



Inconsistencias en viajes de lujo



Otro punto crítico de la investigación se centra en un viaje familiar a Bariloche realizado en junio de 2024. El costo total superó los 9 millones de pesos, incluyendo pasajes de Aerolíneas Argentinas y una estadía de cinco noches en el exclusivo Hotel Llao Llao.



Lo llamativo del caso es que, según la investigación, la familia se retiró del hotel sin abonar la cuenta, la cual fue cancelada recién tres meses después desde una cuenta bancaria, en un momento donde el sueldo neto del vocero era de apenas tres millones de pesos.



La justicia continuará esta semana con las rondas de testimonios, incluyendo la declaración de Leandro Miano, vinculado a los pagos y refacciones de la propiedad de Caballito, con el fin de verificar si el flujo de dinero se ajusta a lo declarado por el funcionario.



Agencia Noticias Argentinas/Redacción.