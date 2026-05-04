Pedirán que la Justicia Federal investigue al abuelo de Guadalupe por la desaparición

Este lunes, la abogada Soledad Poma de Otaegui realizará una presentación ante la Fiscalía Federal, en representación de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero. Solicitará que Roque Lucero, el abuelo paterno de la nena desaparecida, sea investigado formalmente en la causa por la desaparición ocurrida el 14 de junio de 2021 en San Luis.

Lucero ya prestó testimonio cuando se extravió su nieta, pero ahora se confirmó que tiene una causa donde se lo acusa por un delito contra una menor de 8 años.

El 20 de abril de 2026, el abuelo de Guadalupe fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante. La causa se inició en noviembre de 2024 por la denuncia de una menor con discapacidad, vecina del barrio San Luis XXIII, aledaño al 544 Viviendas, donde Guadalupe fue vista por última vez. La Cámara Gesell dio resultado positivo.

El acusado no está detenido, pero tiene medidas cautelares: prohibición de salir de la provincia, firma periódica del 1 al 10 de cada mes y restricción perimetral. Enfrenta además una segunda denuncia en trámite por hechos similares.

Yamila Cialone, junto a la abuela materna y un tío de Guadalupe, se presentó en los tribunales de San Luis para expresar su preocupación por la situación. Cuestionaron la falta de articulación entre la Justicia provincial y federal y el hecho de no haber sido informados de la investigación contra el hombre.

En un posteo que hizo el domingo, la madre de la menor dijo que las denuncias contra el abuelo de su hija no son nuevas. "En el 2021, dentro del expediente, esta persona declaró haber tenido una denuncia por abuso contra una menor de 8 años. Esa información existía. Estaba en la causa. Y aun así, fue omitida y no se investigó como correspondía. Nunca me escucharon", denunció.

Poma de Otaegui explicó que la situación representa un “giro inesperado” en la causa que inevstiga la desaparición de la nena, aunque aclaró que aún no hay una acusación directa vinculada al hecho.