Tras un choque, un automóvil se incrustó contra un comercio

El nuevo siniestro vial ocurrió a la madrugada, cerca de las 2:30, e, indefectiblemente les interrumpió el descanso a numerosos vecinos.

El impacto se produjo cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad chocó a un Volkswagen Fox en el que viajaban una mujer y una menor.

Otro de los hechos graves que dejó esta emergencia es que el conductor responsable del choque se dio a la fuga, aunque perdió un paragolpes con la patente, lo que podría facilitar su identificación.

A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos, pero el comercio volvió a sufrir importantes daños materiales.

Ante esta nueva situación que ya había sido advertida ante las autoridades pidiendo una solución para frenar la velocidad de los vehículos, es que los dueños del comercio expresaron su bronca en las redes sociales y lo compartieron para que también llegue a conocimiento de las autoridades provinciales y municipales.

Dicen textualmente: “Hace apenas 19 días vivimos una situación similar y hoy nuevamente nuestro comercio sufrió graves daños por otro accidente. Ya es la quinta vez que ocurre en nuestro local, lo que demuestra un problema serio en nuestra esquina.

Vidrios destruidos, pérdidas materiales y, otra vez, el riesgo de una tragedia mayor. Además, todos los daños tuvimos que afrontarlos nosotros mismos, sin responsables.

Hace días presentamos una nota solicitando un semáforo o reductor de velocidad. Nos dijeron que ya sabían de la situación. Entonces ¿qué están esperando para actuar?

Exigimos una solución urgente. No es un reclamo menor, es por la seguridad de todos”.