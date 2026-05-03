Alerta sanitaria por la baja vacunación antigripal

El infectólogo Hugo Pizzi expresó su preocupación por la escasa adhesión a la vacunación antigripal en Argentina, pese a que las dosis están disponibles de manera gratuita desde marzo, y advirtió que el desinterés, especialmente en las generaciones más jóvenes, puede derivar en un escenario sanitario crítico.

“El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, señaló el especialista, quien remarcó que esta situación ya está generando consecuencias judiciales en distintas provincias. “Estamos viviendo situaciones muy delicadas, incluso judicializadas, como en Mendoza”, indicó.

Pizzi recordó que la cepa H3N2 subclado K provocó un fuerte impacto en Europa durante el último invierno y alertó sobre su potencial gravedad. “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes, sanas, que no podían moverse. Europa tembló con esto”, afirmó.

El especialista detalló por Splendid AM 990 que el calendario oficial contempla la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Sin embargo, insistió en que “lo ideal sería que se vacunen todos” y destacó que incluso algunas obras sociales ampliaron la cobertura por una cuestión de costo-beneficio. “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”, explicó.

En ese contexto, advirtió que la baja cobertura pone en riesgo la inmunidad de rebaño. “Cuando empezó la pandemia, el índice de vacunación infantil estaba en el 90%; después bajó al 70%. Hoy hay vacunas con apenas un 50% de cobertura”, precisó, y alertó: “Podemos perder el efecto rebaño, y eso implica un riesgo directo para toda la población”.

Pizzi atribuyó el fenómeno a la desinformación y la falta de conciencia. “No es preocupación, es ignorancia. Negar el valor de las vacunas que erradicaron enfermedades como la viruela o la poliomielitis es imposible”, sostuvo.

Frente a este escenario, destacó la intervención creciente de la Justicia para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio. “Hay provincias que ya aplican multas e incluso contemplan detenciones para quienes no vacunen a sus hijos”, explicó. También mencionó casos concretos de fallos judiciales que obligaron a inmunizar a menores ante la negativa de sus padres.__IP__

Finalmente, el infectólogo insistió en la urgencia de vacunarse sin demoras. “Estamos a tiempo, pero no hay que seguir esperando. La vacuna estuvo disponible desde marzo”, subrayó, y concluyó: “La gripe se lleva muchas vidas. Vacunarse es la mejor forma de evitar consecuencias graves”

Fuente: NA