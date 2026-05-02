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Guerra de Malvinas

A 44 años del hundimiento del ARA “General Belgrano”

El 2 de mayo de 1982, el crucero ARA “General Belgrano”, gravemente herido por un submarino británico, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas.

Por redacción
| Hace 3 horas

Trescientos veintitrés (323) tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar. Otros 770 enfrentaron la supervivencia en las gélidas aguas del sur, con bajas temperaturas, fuertes temporales e incertidumbre, a la espera de ser rescatados.

 

 El sacrificio de quienes formaron parte de aquella tripulación dejó una huella profunda en cada uno de ellos y en toda la Nación. Lo vivido marcó para siempre la memoria de quienes lograron volver, y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron.

 

 Hoy, a 44 años de aquel hecho que marcó nuestra historia, el país les rinde homenaje a los 1093 tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”.   

 

En las ciudades y localidades de la provincia de San Luis se llevaron a cabo distintas actividades conmemorativas.

 

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