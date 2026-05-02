A 44 años del hundimiento del ARA “General Belgrano”
El 2 de mayo de 1982, el crucero ARA “General Belgrano”, gravemente herido por un submarino británico, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas.
Trescientos veintitrés (323) tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar. Otros 770 enfrentaron la supervivencia en las gélidas aguas del sur, con bajas temperaturas, fuertes temporales e incertidumbre, a la espera de ser rescatados.
El sacrificio de quienes formaron parte de aquella tripulación dejó una huella profunda en cada uno de ellos y en toda la Nación. Lo vivido marcó para siempre la memoria de quienes lograron volver, y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron.
Hoy, a 44 años de aquel hecho que marcó nuestra historia, el país les rinde homenaje a los 1093 tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”.
En las ciudades y localidades de la provincia de San Luis se llevaron a cabo distintas actividades conmemorativas.
Más Noticias