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Playoffs

Quedaron armados los cruces del torneo Apertura de AFA

A falta de tres encuentros para el final de la etapa regular, que se disputarán este lunes, el torneo comienza a definir los cruces de los Playoffs.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con tres encuentros por delante que se disputarán en la jornada del lunes, el Torneo Apertura 2026 comenzó a definir los cruces y los 16 clasificados a los octavos de final.

 

La derrota de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los Playoffs.

 

De esta manera, queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de Mendoza, este lunes desde las 17:00, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.

 

Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. No obstante, si bien es complicado, el “Xeneize” podría caer a la tercera plaza si Vélez logra imponerse ante Newell`s por una diferencia de siete goles o más.

 

Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

 

 

 

Así quedarían los cruces si la etapa regular finalizara hoy:

 

Lado izquierdo del cuadro

 

  • Estudiantes LP vs. Racing
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Vélez vs. Gimnasia LP
  • River vs. San Lorenzo

Lado derecho del cuadro

 

  • Independiente RM vs. Unión
  • Talleres Cba vs. Belgrano Cba
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Boca vs. Huracán

 

 

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