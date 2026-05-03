Quedaron armados los cruces del torneo Apertura de AFA
A falta de tres encuentros para el final de la etapa regular, que se disputarán este lunes, el torneo comienza a definir los cruces de los Playoffs.
Con tres encuentros por delante que se disputarán en la jornada del lunes, el Torneo Apertura 2026 comenzó a definir los cruces y los 16 clasificados a los octavos de final.
La derrota de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los Playoffs.
De esta manera, queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de Mendoza, este lunes desde las 17:00, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.
Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. No obstante, si bien es complicado, el “Xeneize” podría caer a la tercera plaza si Vélez logra imponerse ante Newell`s por una diferencia de siete goles o más.
Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.
Así quedarían los cruces si la etapa regular finalizara hoy:
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes LP vs. Racing
- Rosario Central vs. Independiente
- Vélez vs. Gimnasia LP
- River vs. San Lorenzo
Lado derecho del cuadro
- Independiente RM vs. Unión
- Talleres Cba vs. Belgrano Cba
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Boca vs. Huracán
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