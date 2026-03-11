Un empate que le cayó mejor a San Lorenzo

Boca empató 1-1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Por su parte, Gimnasia La Plata sigue en alza (venció a Banfield 2 a 1) y Argentinos, como local, empató 1 a 1 con Rosario Central.

En el estadio La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se ubica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.

“El Lobo” es cosa seria

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Banfield en un partido cargado de emoción que disputaron esta noche en el estadio Florencio Sola por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita se puso en ventaja con los goles del delantero Manuel Panaro y el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, mientras que Banfield descontó con el tanto del defensor Santiago López García.

El triunfo deja al "Lobo" quinto en la zona B con 14 puntos, mientras que el equipo que dirige Pedro Troglio, es 10º con 10 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto recibirá a Independiente Rivadavia, el domingo 15 de marzo a las 15:15, mientras que el “Taladro” será visitante de Rosario Central, el sábado 14 a partir de las 21:00.

Empate en La Paternal

Argentinos Juniors empató 0-0 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona B.

En el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, el equipo de Nicolás Diez llegaba a este encuentro tras empatar 1-1 con Barracas Central por la fecha 8 del Torneo Apertura, el pasado domingo 1 de marzo.

Por su parte, el equipo de Jorge Almirón viene de vencer 2-0 a Newell´s Old Boys en el clásico rosarino de la fecha 8 del Torneo Apertura, en el estadio Marcelo Bielsa.

En un partido chato, Rosario Central fue un poco más incisivo a pesar de no contar con su figura estelar, el campeón del mundo Ángel Di María. En tanto, Argentinos Juniors no logró inquietar al arquero Jorge Broun y se fue silbado por su público que empieza a mostrar reprobación al entrenador Diez.

Con este resultado, el ´Bicho´ sigue sin poder entrar en zona de clasificación a los playoffs, quedando noveno con 10 puntos, a uno de River. En tanto, el ´Canalla´, se mantiene en el tercer puesto con 15 unidades, a dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors enfrentará a Tigre el próximo domingo a las 22:00 en el estadio José Dellagiovanna mientras que Rosario Central recibirá el sábado a las 21 a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito.