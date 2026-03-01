Argentinos salvó un punto y Central se quedó con el "clasico rosarino"

Argentinos Juniors igualó 1-1 con Barracas Central en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Por su parte, Rosario Central se quedó con el "clásico rosarino" al vencer 2 a 0 a Newell´s que sigue en picada. Unión le ganó 2 a 1 a Instituto de Córdoba.

En La Paternal, el primer gol de la noche fue convertido por el defensor Rodrigo Insua, a los nueve minutos del primer tiempo, mientras que el volante Ryoga Kida marcó la igualdad en 44 del complemento.

Con el punto, el “Bicho” llegó a la séptima posición de la zona B, con nueve puntos y dos partidos aplazados, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua se ubica octavo, con la misma cantidad de unidades.

Con la fecha próxima aplazada por un paro en favor de los máximos dirigentes de la AFA, en la décima jornada el equipo de Nicolás Diez recibirá a Rosario Central, el miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que el “Guapo” visitará a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual, el mismo día a partir de las 22:00.

Gran festejo del "Canalla"

Rosario Central derrotó a Newell’s por 2-0 en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía y que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa,

Los goles de la visita fueron convertidos por el astro argentino Ángel Di María y el delantero Enzo Copetti.

Con el triunfo en una nueva edición del Clásico de Rosario, el “Canalla” alcanzó la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, mientras que el equipo cuya dirección técnica volvió a agarrar el entrenador Frank Darío Kudelka es último en el grupo A y en la tabla anual, con dos unidades y en zona de descenso.

En la fecha 10, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors, el próximo miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que la “Lepra” será local de Platense, el martes 10 a partir de las 17:30.

Festejó Unión

Derrotó a Instituto por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El elenco santafesino se quedó con el triunfo con los goles del delantero Cristian Tarragona (ex Juventud de San Luis), a los 42 minutos de la primera parte, y el carrilero Mateo Del Blanco, a los 10 del complemento, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el volante Luca Rafaelli, en el tercer minuto de la segunda mitad.

Con el triunfo, el equipo del DT Leonardo Madelón alcanzó la tercera posición de la zona A, con 14 unidades y a un punto de los líderes, mientras que la “Gloria” es undécima del grupo, con ocho puntos.

Con la fecha próxima aplazada por un paro en favor de los máximos dirigentes de la AFA, en la décima jornada el “Tatengue” deberá visitar a Independiente, el martes 10 de marzo a las 19:45, mientras que el equipo de Diego Flores jugará uno de las clásicos cordobeses, al visitar a Talleres el jueves 12 a partir de las 10:15.