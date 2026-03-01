Central venció 2-0 a Newell’s en el clásico y se prende en la zona B del Apertura

Rosario Central derrotó a Newell’s por 2-0 en un partido en el que hizo pesar la diferencia de jerarquía y que se disputó en el Estadio Marcelo Bielsa, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles de la visita fueron convertidos por el astro argentino Di María y el delantero Copetti.

Con el triunfo en una nueva edición del Clásico Rosarino, el equipo dirigido por Jorge Almirón alcanzó la cuarta posición de la zona B con 14 puntos y quedó a tiro de los primeros puestos. En contrapartida, el conjunto que volvió a ser conducido por Frank Darío Kudelka marcha último en el grupo A y en la tabla anual, con apenas dos unidades y en zona de descenso.

En la fecha 10, Central visitará a Argentinos Juniors el miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que la “Lepra” será local de Platense el martes 10, también desde las 17:30.

El primer aviso fue del visitante a los siete minutos, con un centro desde la izquierda de Julián Fernández que se cerró contra el ángulo y obligó a una buena respuesta del arquero Williams Barlasina, quien envió la pelota al córner.

La reacción del local no tardó. A los ocho minutos, Walter Núñez recuperó alto por la izquierda, encaró a Jeremías Ledesma y asistió hacia atrás a Juan Ramírez, pero su remate con el arco libre fue bloqueado por un defensor. Dos minutos después, el propio Núñez enganchó hacia el centro y sacó un derechazo que dio en el poste derecho de Ledesma; el rebote quedó servido, aunque Ramírez no logró empujarlo en el área chica.

La apertura del marcador llegó a los seis minutos del complemento. Tras un centro al segundo palo, Alejo Véliz bajó la pelota hacia atrás y Di María, libre de marca, conectó una volea rasante que se metió junto al palo derecho de Barlasina para el 1-0.

Central manejó el ritmo en el segundo tiempo y amplió la ventaja a los 35 minutos. Luego de un córner prolongado en el primer palo, Copetti ganó en el área chica y empujó la pelota al fondo de la red para sentenciar el 2-0.

En el tramo final, Newell’s tuvo una última oportunidad con un pase largo que dejó a Luciano Herrera mano a mano con Ledesma, pero el arquero resolvió sin inconvenientes y aseguró una victoria que deja al “Canalla” con el ánimo en alza y cada vez más cerca de la cima.