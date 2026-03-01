Guerra en Medio Oriente: la finalísima entre Argentina y España se mudaría a Europa

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalisima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales,.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol. Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida. Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

Irán afuera del Mundial

La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel.

Aunque la selección asiática ya está clasificada, el conflicto bélico abrió un escenario extremo: una eventual renuncia o exclusión que obligaría a la FIFA a reemplazarla mediante su reglamento oficial, a menos de cuatro meses del inicio del torneo.

El certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá aparece atravesado por un contexto político que excede al fútbol.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, reconoció en la televisión estatal que “con lo que ocurrió hoy es improbable mirar con esperanza al Mundial”, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades deportivas.

El problema central no solo responde al conflicto armado, sino también a las restricciones migratorias y de seguridad, debido a que los tres partidos del Grupo G están programados en territorio estadounidense, donde Irán debe enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El reglamento de la FIFA contempla este tipo de situaciones. El artículo 6.2 establece que, ante la baja de una asociación participante, el Consejo del organismo puede sustituirla por otra federación y aplicar sanciones económicas que van desde 250.000 hasta 500.000 francos suizos, además de eventuales medidas disciplinarias.

En consecuencia, la plaza no quedaría vacante y el ente rector del fútbol mundial tendría potestad para designar un reemplazo siguiendo criterios deportivos y organizativos. El reglamento de la FIFA contempla medidas específicas ante conflictos bélicos y establece que la seguridad es un requisito innegociable para la realización de competiciones internacionales.

De acuerdo con los artículos 10 y 15 del Estatuto del organismo, una asociación miembro puede ser suspendida si existen riesgos extremos que impidan el normal desarrollo de los partidos o si el país anfitrión, en este caso Estados Unidos, no garantiza el ingreso de una delegación por motivos de seguridad nacional.

Antes de llegar a una eventual expulsión, también existe una alternativa intermedia ya aplicada en situaciones similares: la designación de sedes neutrales, lo que permitiría que Irán dispute sus partidos de la fase de grupos en México o Canadá, evitando jugar en territorio estadounidense.__IP__

El secretario general, Mattias Grafström, aseguró que el organismo sigue la evolución del conflicto y mantiene como prioridad un Mundial seguro con las 48 selecciones participantes. Sin embargo, el calendario ajustado incrementa la preocupación y obliga a evaluar alternativas, entre ellas sedes neutrales fuera de Estados Unidos.