Eduardo Coudet será el entrenador de River

El entrenador Eduardo Coudet llegó hoy a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.



"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescincindirá su contrayo con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027.



