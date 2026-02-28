Eduardo Coudet será el entrenador de River
Llegó a un acuerdo y firmará hasta diciembre de 2027.
Por redacción
| Hace 22 horas
Coudet, nuevo entrenador de River. Foto: NA.
El entrenador Eduardo Coudet llegó hoy a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.
"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescincindirá su contrayo con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027.
NA.
