Boca se consagró: se impuso 2-0 ante River en La Bombonera

La energía de los hinchas se hizo sentir en todo el país. En las calles, cada gol se gritó con fuerza, con la misma garra con la que Boca se impuso en su casa, frente a River. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneixe se consagró con el Superclásico por el Torneo Clausura.



Bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez (y Héctor Paletta en el VAR), el partido se disputó a toda máquina. Ya en el recibimiento, fue llamativo el calor de la gente, que tiñó de azul y oro la tarde.



Primer tiempo



Sobre los 15 minutos del primer tiempo, el encuentro se mostraba trabado. El duelo se disputaba a mitad de cancha y ninguno de los equipos lograba llegar con claridad.



Ya a los 46 minutos del primer tiempo, lo gritó la cancha: Exequiel Zeballos abrió el marcador para el Xeneixe con un golazo, alejando al Millonario del triunfo.



Segundo tiempo



Boca arrancó con la tranquilidad de haberse impuesto con el gol del primer tiempo, pero con la firmeza necesaria para dar mucho más en el partido. Fue así que apenas en los 2 primeros minutos del complemento, Miguel Merentiel empujó la pelota y puso el 2-0.



Sobre los 7 minutos del complemento, River se salvó. Un error de Armani, quien salió a cortar una jugada fuera del área, dejó con la boca abierta a los hinchas. Finalmente terminó impactando la pelota con la mano.



A los 22 minutos, era gol de Boca, pero Merentiel estaba adelantado. Más adelante, a los 34 minutos, Armani cometió una infracción sobre Giménez dentro del área y fue penal para boca. Pero luego, por revisión en el VAR, Ramírez revirtió la decisión.

NA/Redacción.

