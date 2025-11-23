Boca venció 2-0 a Talleres de Córdoba en La Bombonera

Boca enfrentó a Talleres de Córdoba por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura en el estadio Alberto José Armando, bajo el arbitraje de Sebastián Zunino (y Adrián Franklin en el VAR). Con goles de Miguel Merentiel, los dueños de casa se impusieron 2-0.



El "Xeneize" llegó a este partido tras un triunfo por 2-0 frente a Tigre en La Boca, con los goles del defensor central Ayrton Costa y el centro delantero Edison Cavani. Tras el resultado, el equipo comandado por Claudio Úbeda consiguió el primer lugar y concretó la ventaja.



La "T" venía de sellar la fase regular con un frustrante empate 0-0 ante Instituto de Córdoba en el estadio Monumental Presidente Perón. De esta forma, el equipo dirigido por Carlos Tévez, se metió en la fase definitoria, en el último lugar de la clasificación.



Primer tiempo



Pasadas las 20 de este domingo, empezó el juego. A la media hora de disputa, los gritos de los hinchas confirmaron el gol de Boca, que abrió el marcador en La Bombonera. El mediocampista Leonardo Paredes, envió el centro que terminó con el cabezazo preciso de Lautaro Di Lollo. Aunque no llegó a anotar (la pelota picó en la línea), Miguel Merentiel llegó a empujarla y metió el 1-0.



A las 20:47, se registró un penal para Talleres, lo cual alimentó la ilusión de parcializar un empate. Pero el arquero del "Xeneixe" desvió el peligro del disparo desde los doce pasos, ejecutado por Mateo Valentín Cáceres.



Segundo tiempo



Luego de las 21, empezó la segunda tanda. Y así como arrancó, Boca no dejó ni respirar al contrincante. A tan solo 20 segundos del "pitido" inicial, el "Xeneixe" extendió su ventaja. El atacante, Miguel Merentiel, aprovechó una distracción de la defensa de Talleres y mandó la pelota al fondo de la red, dando el 2-0.



Aunque los visitantes intentaron revertir el panorama, la realidad es que los esfuerzos no sirvieron de mucho. Boca se mostró firme, con precisiones claves, que lo mantuvieron con una ventaja indeclinable.

