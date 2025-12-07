Racing se impuso 1-0 ante Boca en La Bombonera y es finalista del Torneo Clausura

Boca lo intentó, pero Racing se coronó con el triunfo. Santiago Solari, el hombre de Arizona, tuvo un desempeño excelente. Foto: NA/Racing.

Boca y Racing se enfrentaron en la semifinal del Torneo Clausura con el objetivo de consagrarse como el primer finalista de la competencia. El partido se disputó en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), bajo el arbitraje de Darío Herrera (y Silvio Trucco en el VAR). El conjunto visitante se impuso 1-0 con un golazo de "Maravilla" Martínez y se aseguró el lugar en la final. El local quedó eliminado.



Los ojos de San Luis estuvieron puestos en Santiago "Maluma" Solari, el hombre de Arizona que hace historia en el deporte, quien jugó como titular de la Academia y tuvo un excelente desempeño en el campo de juego con jugadas clave.



Primer tiempo



Los primeros minutos de la tanda inicial adelantaron lo que luego fue un partido muy friccionado. No hubo juego ni de un lado ni del otro; no hubo fluidez. Durante los primeros 20 minutos, los arqueros de ambos equipos se mantenían con cierta tranquilidad, ya que no hubo ataques significativos o chances claras de gol.



A la media hora de juego apareció la primera jugada concreta. El elenco comandado por Claudio Úbeda generó una chance prometedora, pero el centro delantero Miguel Merentiel no llegó a cabecear el centro dentro del área chica.



Más adelante, Racing gestionó una jugada que levantó las esperanzas con una importante diversidad de pases, pero no le alcanzó para anotar. Fue entonces cuando el Xeneize desplegó una presión intensa y complicó al contrincante en el armado ofensivo, aunque todo terminó sin mayores definiciones.



A las 19:48 casi llega el gol de Racing. Juan Ignacio Nardoni materializó un disparo potente que impactó contra el palo derecho del arco de Agustín Marchesín. A pesar del esfuerzo de ambos equipos, las deficiencias en las jugadas sellaron un frustrante empate 0-0 en el marcador al irse al descanso.



Segundo tiempo



En la segunda parte del encuentro, Racing lideró los primeros minutos. Boca literalmente zafó de una jugada donde la Academia se notó más progresiva y dinámica, adelantando líneas. Se observó un Racing superior. Los cánticos que se escucharon retumbar en La Bombonera daban cuenta de la tensión del partido, en un clima que se cortaba con un cuchillo.



A lo largo del segundo tiempo, los equipos dejaban entrever su sed de victoria. De un lado y del otro se ejecutaron instancias para el infarto, pero a las 20:44 la cancha la conquistó Racing: un centro de Gabriel Rojas fue aprovechado al máximo por Adrián "Maravilla" Martínez, quien marcó un golazo contundente.



La anotación cambió por completo la dinámica del partido ante un Xeneize que tuvo que reconfigurar su táctica y su energía para intentar dar vuelta el juego, aunque el golpe emocional fue demasiado fuerte.



A las 20:54, hubo una chance clara para el Xeneixe. Mieguel Merentiel casi igualó el encuentro, pero no pudo definir de forma correcta.

Se jugaron en total 8 minutos adicionales. Pero no hubo mayores cambios y Racing se consagró. Las lágrimas de emoción de los hinchas se grabaron en el Alberto J. Armando.