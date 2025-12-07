¿Cada cuánto tiempo se deben calibrar las gomas de los autos?

Es necesario hacerle un mantenimiento permanente al automóvil. Y controlar periódicamente el aire de las gomas, que siempre deben estar con el aire adecuado. Caso contrario no solo pueden causar roturas sino que también evitar accidentes.

Las ruedas de un vehículo se deben inflar al menos una vez al mes. Además de controlarlas siempre antes de un viaje largo. Algo que se debe tener en cuenta es que los neumáticos a la hora de calibrarlos deben estar fríos, es decir que no tengan un recorrido mayor a los dos kilómetros.

Cuándo comprobar el aire:

Antes de viajes largos: verificar la presión antes de cualquier trayecto largo para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo.

Con cambios drásticos de clima: los cambios significativos de temperatura pueden afectar la presión de los neumáticos. Se recomienda una revisión adicional.

Cuando el auto va muy cargado: si viajas con mucho peso, es posible que necesites ajustar la presión de las ruedas.

La presión del auto varía según el modelo y la carga. En el manual del vehículo se recomienda el aire que debe llevar. El hecho de mantener la presión correcta de aire en las ruedas es crucial para la seguridad, prolongar la vida útil de los neumáticos y mejorar el consumo de combustible.

Más allá de lo que diga cada manual, es importante que cada conductor sepa que puede excederse uno o dos grados más de la medida establecida, ya que el auto será exigido en la ruta durante horas.